May 1, 2025 11:33 AMClock
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وكالة الأونروا تصف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بـ "الخانق والقاتل الصامت للأطفال وكبار السن"

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