Jul 1, 2025 11:35 AMClock
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وكالة الأونروا: الأمم المتحدة بما فيها الأونروا وحدها قادرة على إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع في غزة

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