May 3, 2025 2:27 PMClock
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وكالة الأنباء القطرية: قطر تدين بشدة الهجوم على سفينة مساعدات لأسطول الحرية لكسر حصار غزة واستهداف مراكب الصيادين بخانيونس

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