Apr 18, 2025 2:51 PMClock
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وكالة الأنباء الفلسطينية: 8 قتلى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين شرق غزة وفي خان يونس

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