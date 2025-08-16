3:16 PMClock
وكالة الأنباء الفلسطينية: مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات وكرفانات ويهاجمون منازل في قرية "المغير" شمال شرق رام الله في الضفة الغربية

