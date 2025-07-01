Jul 1, 2025 8:26 AMClock
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وكالة الأنباء الفلسطينية: شهيدان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل ورام الله بالضفة الغربية

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