Apr 13, 2025 11:51 AMClock
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وكالة الأنباء الفلسطينية: إسرائيل تمنع مسيحيي الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين

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