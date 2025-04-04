Apr 4, 2025 1:17 PMClock
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وكالة الأنباء العراقية: وزارة النفط تدعو إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات الخاصة بتصدير نفط إقليم كردستان

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