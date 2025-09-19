2:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة الأنباء العراقية: جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عمر عبد القادر بسام المكنى عبد الرحمن الحلبي أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o