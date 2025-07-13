Jul 13, 2025 9:05 PMClock
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وكالة الأنباء العراقية: الداخلية تنفي قيام القوات الكويتية بفتح النار تجاه مجموعة من العراقيين قرب الشريط الحدودي

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