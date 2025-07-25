Jul 25, 2025 3:13 PMClock
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وكالة الأنباء السورية: وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث في باريس دعم وحدة سوريا واستقرارها مع نظيره الفرنسي جان نويل باروت والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك

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