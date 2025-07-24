Jul 24, 2025 2:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة الأنباء السورية: مقتل شخصين وإصابة 70 آخرين نتيجة الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o