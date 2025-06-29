Jun 29, 2025 6:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة الأنباء السورية: ضبط مليون و700 ألف قرص كبتاغون في درعا كانت معدة للتهريب خارج سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o