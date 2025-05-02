May 2, 2025 11:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة الأنباء الرسمية التونسية: أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين بينهم رئيس الوزراء السابق علي العريض لفترات تتراوح بين 18 و36 سنة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o