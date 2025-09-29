Sep 29, 2025 10:07 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تحيل عددا من قضايا أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى النائب العام بعمّان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o