Aug 3, 2025 3:28 PMClock
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وكالة الأنباء الأردنية: الجيش الأردني ينفّذ 7 إنزالات جوية تضم 61 طنًّا من الأغذية والمساعدات على قطاع غزة بمشاركة الإمارات وفرنسا وألمانيا وبلجيكا

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