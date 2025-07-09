Jul 9, 2025 11:46 AMClock
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وكالة الأنباء الأردنية: إحباء محاولة تسلل طائرة مسيّرة عن بُعد في المنطقة العسكرية الجنوبية

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