Apr 3, 2025 12:54 PMClock
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وكالة الأناضول: احتجاز 11 شخصا بتهمة نشر "الكراهية" بعد دعوات المعارضة إلى مقاطعة المؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة

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