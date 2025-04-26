Apr 26, 2025 12:56 PMClock
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وكالة إيرانية: 47 مصاباً في الانفجار في ميناء الشهيد رجائي في إيران وفقًا لتقديرات أولية

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