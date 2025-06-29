Jun 29, 2025 5:47 PMClock
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وكالة "إسنا": إنفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح خفيفة

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