Apr 25, 2025 11:42 AMClock
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وكالة إرنا عن وزير النفط الإيراني: توقيع أربعة عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية

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