Apr 17, 2025 6:55 AMClock
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وكالة أنباء كوريا الشمالية عن وزارة الدفاع: التحرك الأخير لواشنطن وسول استفزاز يرفع التوتر العسكري بالمنطقة

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