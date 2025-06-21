Jun 21, 2025 7:29 AMClock
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وكالة أنباء فارس عن نائب محافظ أصفهان: موقع أصفهان النووي كان أحد أهداف الهجمات التي رافقها رد الدفاع الجوي

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