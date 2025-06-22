Jun 22, 2025 5:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة أنباء "فارس": تفعيل المضادات الجوية في مدينة أصفهان وسط إيران للتصدي لمسيّرات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o