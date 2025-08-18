Aug 18, 2025 8:04 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وكالة أنباء روسية: مقتل 20 شخصا وإصابة 134 في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o