Apr 28, 2025 8:34 AMClock
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وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: فرق الإطفاء تمكنت بشكل كامل من إخماد حريق ضخم اندلع في أوتوستراد بعثت جنوب طهران

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