Jun 21, 2025 1:22 PMClock
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وكالة أنباء إيرانية: هجوم جوي إسرائيلي على منشأة عسكرية في مدينة شيراز بجنوب إيران دون أنباء عن وقوع إصابات

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