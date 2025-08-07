آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Aug 7, 2025 7:55 AM
أبرز الأحداث
وكالة أجنبية: الحكومة الفيدرالية السويسرية تعقد جلسة استثنائية اليوم بعد تطبيق الرسوم الأميركية
إخترنا لك
الدفاع المدني في غزة: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإمد...
2025-08-09 12:24:23
أبرز الأحداث
حاكم بيلغورود الروسية: قتيلان جراء هجمات أوكرانية بمسيرات على عدة م...
2025-08-09 12:21:22
أبرز الأحداث
لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية التركي: التأكيد على رفض إعادة احت...
2025-08-09 12:15:00
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
تحذيرٌ من الجيش: لا لتعريض أمن البلاد للخطر
الدفاع المدني في غزة: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإمدادنا بالوقود الخاص بمركبات الإسعاف
حاكم بيلغورود الروسية: قتيلان جراء هجمات أوكرانية بمسيرات على عدة مناطق
لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية التركي: التأكيد على رفض إعادة احتلال غزة
قوة إسرائيلية تتوغّل بريف القنيطرة
إصابة 3 في إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك
مصدر في الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أعدمت 12 شخصا داخل مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان
"مجلس ثورة الأرز": هناك تهرب من المسؤولية الدستورية تجاه السلاح غير الشرعي وعلى الحكومة الحل
التحكم المروري:أشغال داخل نفق ساسين باتجاه العدلية وعلى المسلك المقابل
مستشفيات غزة: 36 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم
السيد: سنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان وصول المساعدة إلى من هم بأمسّ الحاجة
الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية
دوليات
زيلينسكي يحذر قبل قمة ترامب وبوتين: أي قرار بدون أوكرانيا هو ضد السلام
صحة
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة!
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
اليكم الأكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل!
ماذا يحدث عند تقطيع الفاكهة دون غسلها؟
للمزاج وفقدان الوزن.. ما أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة؟
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
12:25 PM
تحذيرٌ من الجيش: لا لتعريض أمن البلاد للخطر
12:24 PM
الدفاع المدني في غزة: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإمدادنا بالوقود الخاص بمركبات الإسعاف
12:21 PM
حاكم بيلغورود الروسية: قتيلان جراء هجمات أوكرانية بمسيرات على عدة مناطق
12:15 PM
لقاء الرئيس المصري ووزير الخارجية التركي: التأكيد على رفض إعادة احتلال غزة
12:15 PM
قوة إسرائيلية تتوغّل بريف القنيطرة
12:13 PM
إصابة 3 في إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك
12:07 PM
مصدر في الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أعدمت 12 شخصا داخل مستشفى مدينة النهود بولاية غرب كردفان
12:05 PM
"مجلس ثورة الأرز": هناك تهرب من المسؤولية الدستورية تجاه السلاح غير الشرعي وعلى الحكومة الحل
12:02 PM
التحكم المروري:أشغال داخل نفق ساسين باتجاه العدلية وعلى المسلك المقابل
11:59 AM
مستشفيات غزة: 36 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
عدل وأمن
12:25 PM
تحذيرٌ من الجيش: لا لتعريض أمن البلاد للخطر
أخبار محلية
11:08 AM
الصادق: بدأ بناء الدولة الحقيقية
أخبار محلية
11:01 AM
بو عاصي لرعد: "رح تسلم سلاحك"
أخبار محلية
10:19 AM
الراعي في قداس شبيبة الانتشار في الديمان: ...
عدل وأمن
10:09 AM
تحليق مسيّرات على علو منخفض في الهرمل والن...
دوليات
9:27 AM
5 دول أوروبية تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة...
عدل وأمن
8:55 AM
الجيش يوقف عددًا من المحتجين على طريق المطار
خاص
11:05 AM
احتلال غزة يضع حماس امام خيارين لا ثالث لهما
خاص
Aug 8, 2025 12:59 PM
بعد القرارات السيادية.. هل تُرفع الحصانات ...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o