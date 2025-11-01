آخر الأخبار
Nov 1, 2025 7:23 PM
وكالات أجنبية: مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا وفقدان 30 آخرين نتيجة انهيار أرضي في كينيا
"سانا": انفجار عنيف في مستودع أسلحة تابع لـ"قسد" في ريف الحسكة
2025-11-02 16:57:40
القوات الإسرائيلية تطلق قنابل حارقة في اتجاه اطراف بلدة عيترون في ق...
2025-11-02 16:16:35
وزير الصناعة: قائد الجيش أبلغنا أن سحب السلاح في منطقة جنوب الليطان...
2025-11-02 15:37:00
"الزراعة" تطلق حملة لتشجير جوانب الطرق بالشراكة مع نقابة مهندسي بيروت
مؤتمر عالمي في نيويورك يجمع بين الفكر الأكاديمي والإبداع المسرحي
القوات الإسرائيلية تطلق قنابل حارقة في اتجاه اطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل
مارك ضو بعد جريمة الشوف: حماية الطفولة مسؤولية الدولة والمجتمع معًا
وزيرة التربية تبدأ زيارة رسميّة إلى سيدني لتعزيز التعاون التربوي والجامعي
كاتس: "الحزب" يلعب بالنار ورئيس لبنان يماطل وإسرائيل تهدد بقصف الضاحية
وزير الصناعة: عدم القدرة على حماية اللبنانيين تخيفنا أكثر من تصريحات توم برّاك
قيادة الجيش تنعى عميدا متقاعدا
بالفيديو- حريق كبير في اغميد يهدد المنازل وإخماد آخر في طرابلس
وزير الصناعة: قائد الجيش أبلغنا أن سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني سينتهي في نهاية العام وحسناً فعل رئيس الجمهورية عندما قال أن لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل وهذا قد يجنّبنا سيناريو الحرب
الحجار التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة"
فضل الله: الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية المواطنين وإعادة الإعمار
قبيل انتخابات الثلاثاء.. أوباما يهاجم ترامب
وزير الصحة: الاستثمار الصحيح يكون في مراكز الرعاية الصحية
هل تستيقظ بين الـ2 والـ3 فجراً؟.. راجع الطبيب فوراً
"جوقة الشرف الفرنسي" تزور اوتيل ديو
منها الحديد والكالسيوم.. 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة
مؤتمر حول "الاضطرابات الالتهابيّة والمناعيّة للجهاز العصبي" في الجامعة اللبنانية
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
3:48 PM
كاتس: "الحزب" يلعب بالنار ورئيس لبنان يماط...
3:46 PM
وزير الصناعة: عدم القدرة على حماية اللبنان...
2:06 PM
شبكة تمويل رقمية.. هكذا يجمع حزب الله الأم...
1:17 PM
سلام يوقع 15 مذكرة تفاهم بين لبنان ومصر......
10:54 AM
الراعي: تعطيل إدراج قانون الانتخاب في البر...
10:32 AM
جعجع: لا خلاص للبلاد سوى بقرار حازم بحل ك...
9:27 AM
الحجار امام الجالية اللبنانية في البحرين: ...
11:01 AM
عتب لبناني لا أميركي:لإجبار تل ابيب على خط...
Nov 1, 2025 12:05 PM
مصير السلاح واحد: لمَ المرور بالدم والدمار...
