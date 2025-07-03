Jul 3, 2025 11:59 AMClock
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وقّع الرئيس بري القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025، وأحالها الى مجلس الوزراء

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