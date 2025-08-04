Aug 4, 2025 5:49 PMClock
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وقفة رمزية تكريمية لضحايا تفجير مرفأ بيروت في محيط تمثال المغترب وتلاوة أسماء الشهداء

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