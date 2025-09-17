المركزية - القى رئيس "مؤسسة عامل الدولية" الدكتور كامل مهنا، البيان المشترك للوقفة التضامنية مع غزة في ساحة الشهداء في بيروت، قال فيه:نجتمع اليوم، نحن المنظمات الطبية والإنسانية – أطباء بلا حدود، ومؤسسة عامل الدولية من قلب ساحة الشهداء في بيروت، في هذه الوقفة التضامنية بعنوان: "لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة … قادة العالم يستطيعون". لنرفع صوتنا عاليًا تضامنًا مع شعب غزة، ومع زملائنا الذين يقفون في الخطوط الأمامية تحت النار ليقدموا الرعاية الطبية والإنسانية.ونؤكد أن صمت العالم لم يعد مقبولًا، وأن الوقت قد حان للتحرك الفوري لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة".

اضاف:" ما يحصل في غزة ليس كارثة إنسانية فحسب، بل تدمير منهجي لشعب بالكامل. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. تحوّلت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم. أكثر من 64,000 شخصاً قتلوا، بينهم 20,000 طفل. آلاف الجثث ما زالت تحت الركام، فيما لا مكان آمناً في غزة. المستشفيات التي يحميها القانون الدولي تحولت إلى ساحات قصف واقتحام. لا مستشفى يعمل بكامل طاقته، والقليل المتبقي ينهار تحت ثقل الأعداد الهائلة من المرضى ونقص الأدوية والمعدات الطبية.إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً يحرم الناس من الوقود، والغذاء، والماء، والدواء. المجاعة لم تعد احتمالاً، بل واقعاً. قد تم بالفعل تأكيد حدوث مجاعة في محافظة غزة، حيث يموت الناس جوعاً. وقد تم استخدام المساعدات الغذائية القليلة التي تسمح بها السلطات الإسرائيلية كسلاح قاسٍ في حرب الإبادة".

تابع: "في ظل غياب أي مأمن في غزة، تعاني الاستجابة الإنسانية بشدة تحت وطأة انعدام الأمن والنقص الحاد في الإمدادات، ما يترك للناس خيارات قليلة، إن وُجدت، للحصول على الرعاية الطبية أو الخدمات الأساسية. وقد تم استبدال نظام الاستجابة الإنسانية الفعال بما يسمّى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي تديرها إسرائيل وتمولها الولايات المتحدة، وهي المسؤولية عن مقتل 1,400 شخص وإصابة 4,000 آخرين من طالبي المساعدات في الوقت نفسه يواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية تهجيرًا جماعيًا قسريًا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، ما يزيد بشكل كبير من خطر التطهير العرقي في الأراضي المحتلة. هذه ليست جريمة إسرائيل وحدها. تتواطأ حكومات العالم في هذه الإبادة الجماعية من خلال دعمها لإسرائيل بشكل سياسي أو عسكري أو مادي. وعليها التزام أخلاقي وقانوني بالرّد: عبر الضغط السياسي الحقيقي، لا الكلمات الجوفاء، وبكل الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لوقف هذه الفظائع. لا تبرير للصمت ولا عذر للتأخير".

وقال: "نطالب العالم، من هنا، من بيروت، بالتحرك فوراً من أجل: وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وقف التطهير العرقي والتهجير القسري. تأمين وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. رفع الحصار والسماح بتسليم مساعدات إنسانية مستقلة واسعة النطاق على الفور ودون عوائق. وقف الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في مجال الصحة. تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية. السماح بالإجلاء الطبي لمن يحتاجون إلى رعاية عاجلة. وقف نقل الأسلحة التي تقتل وتشوه مرضانا. إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

ختم:"من بيروت، من ساحة الشهداء، نقول بصوت واحد:"لا يستطيع الأطباء إيقاف الإبادة … قادة العالم يستطيعون. فليفعلوا ذلك".