Jul 10, 2025 9:42 AMClock
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وقفة احتجاجية لموظفي ألفا وتاتش عند العاشرة أمام مبنى تاتش في بيروت طلبا لحماية الحقوق والمكتسبات ورفضا للمماطلة ونسف الوعود

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