المركزية - نظّم أهالي بلدة برمانا وقفة احتجاجية أمام سوبرماركت PROMARCHE، رفضًا للتعدّيات والأذى الصحي والبيئي المتفاقم الناجم عن المولّدات الكهربائية التابعة للسوبرماركت، وما تسبّبه من تلوّث رئوي و سمعي و صحي وروائح كريهة وارتجاجات متواصلة تؤثّر سلبًا على الراحة العامة وتعرّض صحّة الأهالي ، ولا سيما الأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة أبرزها الأمراض التنفّسية.

وأكّد المشاركون أنّ "المعاناة اليومية لم تعد مجرّد إزعاج عابر، بل تحوّلت إلى اعتداء مباشر على الإنسان والبيئة والمجتمع"، معتبرين أنّ "ما يقوم به السوبرماركت يمثّل خرقًا فاضحًا للقوانين وتعدّيًا صارخًا على الأملاك العامة والطرقات، ما يفاقم أزمة السير ويضرّ بمقوّمات العيش الكريم".

كما أعرب الأهالي عن استنكارهم "للمحاولات المتكرّرة للتعتيم على حجم الأضرار الحاصلة، وآخرها تقديم السوبرماركت شكوى قضائية ضدّ أحد أبناء البلدة المتضرّرين مباشرة، في محاولة مكشوفة لقلب الحقائق بدل معالجة أسباب المشكلة الأساسية".

وقال أحد ممثلي الأهالي: "لم يعد مقبولًا أن يبقى أبناء البلدة رهينة أصوات المولّدات وضجيجها وروائحها السامة. نطالب بتطبيق القوانين بحزم ووقف هذه المخالفات فورًا."

وأضاف مشارك آخر: "ما يحصل اليوم يهدّد صحّتنا وكرامتنا وحقّنا في العيش ببيئة سليمة. لن نقبل أن نُعاقَب لأننا ندافع عن بيوتنا وأولادنا، والمسؤولية تقع على البلدية للتحرّك فورًا ووقف التعدّيات."

وجدّد الأهالي مطالبتهم بلدية برمانا بـ"القيام بواجباتها القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لحماية الصحّة العامة، ووقف الأذى والروائح والتلوّث والاعتداءات على الأملاك العامة".

كما شدّد الأهالي على أنّ "استمرار هذه الأزمة من دون حلول عملية وسريعة، على الرغم من الشكاوى الخطية المتكرّرة المقدَّمة من أفراد وسكان المنطقة، يعرّض حياة الناس للخطر ويقوّض ثقة المواطنين بالبلدية ويعزّز الشعور بالظلم والتهميش".