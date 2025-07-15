المركزية - نفّذ عمال وموظفو بلدية طرابلس، اعتصاما أمام مبنى البلدية، شاركهم فيه رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيّد، نقيبا عمال بلديتي طرابلس والميناء عمر دلال واحمد مرسلي، ونقابات عمالية، وذلك احتجاجا على "تعنت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقّة وتجاهلها المتعمّد لمعاناة الموظفين والعاملين".

أكد المعتصمون أن "التحرك بداية سلسلة من الخطوات التصعيدية تبدأ بالإضراب وقد لا تنتهي قبل الوصول إلى العصيان الإداري والعمالي المفتوح في حال استمرّ الإهمال والتطنيش من الجهات المعنية".

ودعوا "كل البلديات والإدارات والمؤسسات العامة في الشمال إلى الانخراط الفاعل في التحركات المقبلة، دعمًا للحقوق ورفضًا لسياسة التهرب والمماطلة التي تمارس في حق الموظّف والعامل".