أبرز الأحداث
وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد الغازية، بحيث انقلبت سيارة وجرح سائقها وقد نقل الى المستشفى

