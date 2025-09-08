المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الغزاوي على راس من دار الإفتاء في البقاع.

بعد اللقاء قال المفتي الغزاوي: "نحن في هذه الأيام التي يمرّ بها لبنان تفرض على الدولة، بكل مؤسساتها، أن تقف مع نفسها وتعيد تأكيد دورها. وبما أن دار الفتوى هي جزء من انتظام العام في لبنان، فإننا نقف إلى جانب دولتنا، إن كان مع فخامة الرئيس، ، أو دولة الرئيس نبيه بري، أو دولة الرئيس نواف إسلام، ومع جميع المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية والإدارية. فعندما نتكاتف نبني الدولة، وعندما نتفرّق نهدمها، ونحن اليوم في طور بناء دولة متماسكة".

اضاف: "شكرنا دولة الرئيس على ثباته في هذه المرحلة الدقيقة، وعلى حرصه بأن تكون الدولة، من خلال التعيينات والقرارات، في مسار بناء الوطن. كما أكدنا ضرورة أن ينال البقاع اهتماماً خاصاً من جانب دولته ومجلس الوزراء، فكما أنّ البقاع غنيّ بأرضه، فهو أيضاً زاخر برجاله، ونحن نحب أن نخدم وطننا ونضع إمكاناتنا في هذا الاتجاه.

وطرحنا أمام دولة الرئيس عدداً من القضايا التي تهمّ المواطن، سواء لجهة الشبكات الصحية، أو نهر الليطاني، أو الطرقات، أو المؤسسات الرسمية التي ما زالت، كما أوضح دولة الرئيس، في طور استكمال التعيينات لتكتمل معها عقد الدولة.

ونتطلع أن تكون التعيينات المقبلة على مستوى طموحات اللبنانيين، وأن تعكس آمالهم في هذا العهد الذي عُلِّق عليه الكثير من الرجاء بأن يكون عهد بناء الدولة القوية والمتماسكة".

النائب البعريني: واستقبل رئيس الحكومة النائب وليد اليعريني على راس وفد من عكار، وتناول البحث اوضاع وشؤون تخص محافظة عكار لا سيما مطار القليعات ، كذلك مطالب تعنى باساتذة التعليم الثانوي الفائض، ومالكي الاليات المصادرة ، اضافة الى موضوع أوتوستراد بيت ايوب -مشمش-فنيدق .

نقابة المهندسين: واستقبل رئيس الحكومة وفداً من نقابة المهندسين برئاسة النقيب فادي حنا. وبعد اللقاء، أوضح حنا أنّ النقابة تُعدّ الأكبر في لبنان وتضم عشرات آلاف المهندسين، مشيراً إلى أنّ لديها ودائع محجوزة في المصارف تقدَّر بـ240 مليون دولار 126مليار ليرة لبنانية، وهي مخصصة لتغطية حقوق المهندسين وتعويضاتهم.

وكشف أنّ النقابة تتحمّل سنوياً نفقات طبية وصحية عن 4,859 مهندساً متقاعداً، وتدفع من صندوق التعويضات ما يقارب 110 ملايين دولار سنوياً، ما يخفف عن كاهل الدولة اللبنانية. كما أشار إلى أنّ الأمراض في لبنان في تزايد مستمر، لافتاً إلى هناك ملفات عالقة بينها موضوع “الصيدلية الزراعية” .

وأكد حنا أنّ النقابة تبدي استعدادها الدائم للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية في ما يتعلق بالقوانين والملفات المطروحة خصوصاً ملفات المهندسين في القطاع العام، مشدداً على أهمية تأمين دعم للمتقاعدين، ومذكّراً بالمطالبة السابقة بضرورة منحهم 150 دولاراً شهرياً لتخفيف معاناتهم وهو ما كان تم الاتفاق عليه مع الحاكم السابق وسيم منصوري وهذا المبلغ هو حق للمهندس

وفي الختام، وجّه حنا دعوة إلى الرئيس سلام للمشاركة في حفل عشاء يقام في 3 تشرين الأول بمناسبة “عيد المهندس” في فندق "هيلتون الحبتور"بحضور أكثر من ألف مهندس، والذي سيسبقه مؤتمر “لبنان بعيون المهندسين” الذي تعقده النقابة في 1 و2 تشرين الأول بمشاركة شخصيات محلية ودولية.