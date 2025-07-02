Jul 2, 2025 10:54 PMClock
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وفد نقابة الصيادلة زار كريمة: نعمل يدا بيد لمصلحة طرابلس وناسها

 استقبل رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، في مكتبه في القصر البلدي وفدا من نقابة صيادلة لبنان، ضم الصيادلة:

نائب نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن المرقباوي، رئيس بلدية بقاع صفرين خالد بدرة، محمود خالد، محمود ابراهيم، حامد منقارة ومحمد دياب، قي حضور عضو المجلس البلدي عمار كبارة،

قدم الوفد التهانئ لكريمة وأعضاء المجلس، متمنين لهم التوفيق. وتطرق الحديث حول أوضاع مهنة الصيادلة في طرابلس والشمال وكل لبنان. 

وأكد مرقباوي "دعم نقابة الصيادلة للزميل الصيدلاني ... عبد الحميد كريمة في السلطة المحلية لمدينة طرابلس العزيزة على قلوبنا جميعا".

وقال :"سنعمل يدا بيد من أجل مصلحة طرابلس وناسها".

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