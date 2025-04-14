استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفدًا من نقابة تجار الذهب في لبنان. وقد وجّه رئيس النقابة، النقيب نعيم رزق، رسالة شكر إلى المدير العام للأمن العام، مشيدًا ب"دوره الوطني البارز في تعزيز الأمن والاستقرار". وأثنى على" سيرته الحافلة بالإنجازات"، مؤكدًا أن "اختياره لقيادة المديرية يعكس كفاءته وتفانيه".

كما أعرب النقيب رزق عن امتنانه لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء،" لدعمهم المستمر للمبادرات الوطنية". ولفت إلى أن اللواء شقير" يميز نفسه بنهج إنساني يركز على مساعدة المحتاجين دون تمييز، مما يجعله شخصية وطنية تستحق التقدير".

ختامًا قدم الوفد للواء شقير درعاً تذكارية، معربًا عن" ثقته في قدرته على تجاوز التحديات"، داعيًا له "بالمزيد من النجاح والتوفيق".