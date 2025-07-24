زار وفد من نقابة الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب عوني الكعكي، مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، حيث أثنى الوفد على الدور الوطني الذي تؤديه المديرية، وأكد دعم الجسم الصحافي الكامل لكل فرد من أفراد هذه المؤسسة الأمنية التي تتابع أدق الملفات وأكثرها حساسية على مختلف الصعد.

وقد رحّب اللواء لاوندس بالوفد، مشيدًا بكل صحافي حرّ يتمتع بالمصداقية والمهنية، لا سيما في ظل الظروف الفوضوية الراهنة التي لا تحتمل أي شائعات أو افتراءات أو أكاذيب، كما قال.

لاوندس: نعمل بصمت ونردّ بالأفعال

وأكد اللواء لاوندس خلال اللقاء أن جهاز أمن الدولة يؤدي واجباته في خدمة الناس، معتبرًا أن “إيصال حقوق المواطنين إليهم هو من صلب مهماتنا الأساسية”. وأضاف:

“لا أؤمن بالعمل الفردي، بل بالعمل الجماعي. وقد اتخذنا القرار بأن نُظهر الوجه الحقيقي والجميل لجهاز أمن الدولة أمام الصحافة، لأننا نعوّل على الكلمة الصادقة، فالإعلام هو السند الأهم”.

وأوضح أن الجهاز يردّ عبر الإنجازات لا الشعارات، قائلاً:

“نحن نعمل بصمت، ونترك لإنجازاتنا أن تتحدث عنا. أقل ما يمكننا تقديمه هو أن نضع عسكريتنا في خدمة المواطن، ليشعر بالأمن والأمان والاستقرار”.

الوضع الأمني مستقر… ولكن الحذر واجب

وتطرق اللواء لاوندس إلى الوضع الأمني العام، مشيرًا إلى تكثيف الاجتماعات الأمنية الدورية، الأسبوعية منها والشهرية، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية ومركز الأمن المركزي. وأكد أن العلاقة بين الأجهزة جيدة ومبنية على التفاهم والعمل المشترك.

وقال:

“الوضع الأمني إلى تحسّن، ولكن الحذر مطلوب، خاصة أن العدو الإسرائيلي يُخفي نواياه، ونجهل مخططاته. كما أن على الحدود الشرقية مع سوريا لا نلمس وجود مرجعية واضحة للدولة، ما يفرض علينا المزيد من الجهوزية والمراقبة المستمرة”.

وأكد أن الأمن في لبنان جيد نسبيًا مقارنة بدول أخرى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العسكريون.

ملفات الفساد تُفتح دون تردد

وفي ما يتعلق بملفات الفساد، شدد اللواء لاوندس على أن المديرية لم تتوقف يومًا عن متابعتها، رغم الظروف الصعبة، مضيفًا:

“كل بلاغ أو إخبار يصل إلينا يتم التعامل معه بجدية، ويخضع لتحقيقات وتدقيق دقيق قد يستغرق أكثر من ستة أشهر. نحن نبتعد عن الاستزلام والتدخلات السياسية، ولا نقبل المراجعات. الحق والحقيقة هما الأساس”.

وأكد أن كل ملف يُحال إلى القضاء بعد انتهاء عمل الجهاز، دون أي تدخل في الأحكام القضائية، التزامًا بمبدأ فصل السلطات.

دعوة للوحدة الوطنية

وختم اللواء لاوندس اللقاء بالتشديد على أهمية الوحدة الوطنية، قائلاً:

“علينا أن نحب بعضنا البعض كلبنانيين، وأن نقف جنبًا إلى جنب. هدفنا أن نكون جميعًا وطنيين حقيقيين، فبمحبتنا لوطننا وإيماننا به ننهض، ولا مجال للخوف”.