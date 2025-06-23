المركزية- عرض رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مع وفدٍ من "نقابة أطباء الأسنان" للمستجدات السياسيّة على المستويين اللبناني والإقليمي.

وبعدما سمع القطاع الطبي رؤية جعجع وقراءته ونظرته إلى الوضع العام واستشرافه للمستقبل، أطلع الوفد "رئيس القوات" على شؤون وشجون ومطالب نقابة أطباء الأسنان، على ضوء تطوّرات المرحلة الراهنة وانعكاساتها على القطاع.

من جهته، وعد جعجع الأطباء بدراسة الموضوع لتقديم المساعدة في هذا السياق.

وحضر اللقاء النائب فادي كرم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانيّة الوزير السابق ريشار قيومجيان، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، الأمين العام السابق للحزب غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، أعضاء المجلس المركزي، نقيب أطباء الأسنان في بيروت رونالد يونس، عميد كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانيّة انطوان برباري، عميدة كلية طب الأسنان في جامعة اليسوعية ندى مشيلح ممثلة بالبروفسور أمين الزغبي، رئيس بلدية "بلونه" الدكتور بيار مزوق ، رئيس بلدية "قنات" الدكتور انطوان سعاده ، نقباء وعمداء سابقون، أعضاء مجلس نقابة، دكاترة وأساتذة جامعيين وخريجين وطلاب.

وفي المناسبة، ألقى مسؤول قطاع أطباء الأسنان في القوات الدكتور طوني كفوري كلمة استهلّها بشكر "الحكيم" على حسن ضيافته وقال" يطيب لنا اليوم ان نلتقي في بيتنا ، في معراب ، بضيافة الحكيم ، حكيم الجمهورية ، حكيم لبنان .

وقال" نلتقي كأطباء أسنان ، نعم ، ولكن ايضا كمناضلين في سبيل لبنان الذي نحلم به ، لبنان السيادة والكرامة والقانون والعدالة والانسان. نحن أبناء هذا الحزب الذي لم يتخاذل يوما ، لا في زمن الحرب ولا في زمن السلم ، بل ظلّ على الدوام في خط الدفاع الأول عن هوية لبنان وحريته وكرامته الوطنية . ودورنا كأطباء اسنان ، لا ينفصل عن هذه المسيرة التي تعمدت بالعرق والدماء والدموع ، بل هو امتداد طبيعي لها . لأن من يعالج الألم في فم الإنسان ، يجب عليه أن يرفض الألم في ضمير الوطن وجسده."

واكد أن لقاء اليوم يسعى إلى تكريس "رؤيتنا المشتركة ، وتعزيز وجودنا كمصلحة فاعلة داخل القوات اللبنانيّة باعتبار أن هدفنا ليس فقط المساهمة في العمل السياسي ، بل ان نكون في قلب المجتمع ، الى جانب أهلنا ، شعبنا ، بيئتنا .أن نحمل في عياداتنا نبض الأرض ، وأن نكون شهود حق في كل ساحة وموقف، ولا سيّما ان إلتزامنا بقضيتنا يلزمنا بالعمل النقابي على مستوياته العلمية والمالية والاخلاقية كافة، من هنا، أدعوكم ال التعاون والالتزام معنا في خدمة النقابة وزملائنا."

ووجّه كفوري تحية تقدير وإمتنان إلى كل "الزملاء أعضاء مصلحة أطباء الأسنان الذين يعملون بصمت وإيمان وتفان والذين أثبتوا أن روح العمل الجماعي والتعاون قادرة على الإرتقاء والنجاح . فبفضل جهودكم ، بدأنا نبني هيكلا متماسكا لمصلحة مهنية – حزبية ، عنوانها الكفاءة والإلتزام والتطور. ونعدكم أننا ماضون في إطلاق ورش العمل والندوات العلمية وخدمات المعاينة المجانية وكل ما من شأنه أن يعزز حضورنا كمهنة في قلب المجتمع ويترجم قناعتنا بأن القوات اللبنانية ليست فقط نضالا سياسيا ، بل أيضا عمل إنساني يومي يحدث فرقا حقيقيا في حياة الناس والمجتمع."

وفي الختام، وعد كفوري "رئيس القوات "بالبقاء على العهد وباستمرار هذه المصلحة نابضة بالقضية ، ثابتة في الموقف ، رائدة في المبادرة."