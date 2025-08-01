زار وفد من "منتدى أمناء بيروت" برئاسة فادي غلاييني، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، في إطار السعي الدائم لتعزيز التواصل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأمنية".

وأفاد المنتدى في بيان، بأن "اللقاء تناول مواضيع عدة مرتبطة بالأمن المجتمعي وتنظيم الحياة العامة في العاصمة بيروت، ودار البحث في سبل تعزيز الاستقرار في المدينة وتحسين واقع السلامة العامة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها بيروت وأهلها. وتم تأكيد ضرورة استمرار التنسيق بين القوى الأمنية والمجتمع المدني، بما يخدم المصلحة العامة، ويعكس صورة بيروت كمدينة آمنة، منفتحة، ومتنوعة".

وأشاد وفد المنتدى بـ"جهود شرطة بيروت وقيادتها في صون النظام العام"، منوها بـ"الإدارة الحكيمة للعميد الجمل، وبالروح المهنية التي يتحلى بها جهاز الشرطة في العاصمة".