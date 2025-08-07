المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا يمثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز ضم الشيخ غاندي مكارم، والشيخ سامي عبد الخالق.

وبعد اللقاء قال مكارم " تشرفنا اليوم بزيارة سماحته حيث نقلنا له تحيات سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي أبي المنى، ونقلنا له رسالة شفهية، وأكدنا عمق العلاقة بين دار الفتوى ودار الطائفة التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتفاهم حول الثوابت الوطنية.

كما شددنا على أهمية صيغة العيش المشترك التي تشكل جوهر الهوية الوطنية، وأكدنا سويا تحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية عبر التعاون والتواصل بين جميع المكونات الوطنية والدينية. كما نوهنا بعمل وجهد المؤسسات الأمنية كافة في حفظ الأمن والاستقرار في الوطن".