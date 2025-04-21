زار وفد من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة البروفسور ميشال فريد الخوري المدير العام لامن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مقره الرئيسي في الجناح، وذلك لتهنئته بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة.

واعلنت الرابطة في تصريح أن "الثقة التي أوليت له في هذا المنصب تعكس تاريخه الحافل بالإنجازات والتفاني في خدمة الوطن، كما أكدت دعمها الكامل لرؤيته الطموحة في تطوير جهاز أمن الدولة ولجهوده في تعزيز الأمن والإستقرار، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع ومواكبة المستجدات المحلية والأقليمية والعالمية".

أضافت: "نحن على يقين بأن خبرته وكفاءته ستساهم في تعزيز وبناء مجتمع آمن ومستقر".

وتمنت الرابطة "أعيادا مباركة للواء لاوندس ولجميع اللبنانيين، على أمل أن يكون عيد قيامة سيدنا يسوع المسيح فرصة لتجديد الأمل وتعزيز السلام والمحبة على كامل مساحة الوطن" .