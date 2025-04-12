Apr 12, 2025 11:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وفد من حماس في طريقه الى القاهرة لبحث المقترح المصري حول وقف النار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o