Aug 11, 2025 10:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وفد من حماس برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة في إطار المساعي لاستئناف مسار المفاوضات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o