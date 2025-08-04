زار وفد من قيادة حزب النجّادة السفير السعودي وليد بخاري.

وقال بيان للحزب: "كان تأكيد على عمق العلاقة الأخوية والاستراتيجية التي تجمع لبنان بالمملكة، وعلى الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في دعم استقرار المنطقة وتعزيز التضامن العربي. وكان بحث في المستجدات لا سيّما في ظلّ الوضع الأمني الدقيق الذي يمرّ به لبنان، وتم التأكيد على أهمية تحصين الساحة الداخلية، وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على السلم الأهلي كأولوية وطنية قصوى".

ولفت إلى أن رئيس حزب النجّادة محمد فيومي، نوه بالدور الداعم والمستمر الذي تقوم به المملكة تجاه لبنان، ووقوفها التاريخي إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف المحطات والمحن، مؤكداً أن المملكة كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في دعم استقرار لبنان ونهوضه الاقتصادي والمؤسساتي. وشدّد على أنّ حزب النجّادة يجدّد تمسّكه بالثوابت الوطنية والعربية، وبوحدة الموقف العربي وتماسك العلاقات الأخوية، التي تمثّل حجر الزاوية في صون لبنان وضمان مستقبله في محيطه العربي الطبيعي".