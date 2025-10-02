زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية ضمّ النائب الياس حنكش، ومعاون رئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر، وعضوي المكتب السياسي الوزير السابق الآن حكيم وجويل بوعبود، إلى جانب رئيسي إقليمي المتن ميشال هراوي وبيروت شادي بستاني، الأمين العام لحزب "الطاشناق" في لبنان البير بالابانيان، في مقر الحزب في برج حمود في حضور أمين سر اللجنة المركزية جورج كريكوريان، وعضوي اللجنة الوزير السابق أفيديس غيدانيان، والمهندس كارو هاروتيونيان.

وقدّم الوفد الكتائبي التهاني بانتخاب اللجنة المركزية لحزب الطاشناق والأمين العام.

وأكد اللقاء وفق بيان للطاشناق، "التزام الحزبين التاريخي بدعم مؤسسات الدولة، والسعي إلى استقرارها، مع الإيجابيات التي تشهدها البلاد في ظل العهد والحكومة، والتشديد على أهمية لمّ شمل اللبنانيين واعتماد الحوار نهجا لتقريب وجهات النظر".

وتناول المجتمعون "الجهود التشريعية والسياسية المرتبطة بالانتخابات النيابية وأفضل السبل لتأمين مشاركة الإغتراب في الحياة السياسية، إلى جانب دوره الاقتصادي والاجتماعي".

كما تمّ البحث في "التحديات الاقتصادية وناحيتها التشريعية، خصوصا في ما يتعلق بالإصلاحات المالية وحقوق المودعين".