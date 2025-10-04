زار وفد من الهيئة الادارية والاستشارية ورؤساء اللجان في جمعية متخرجي المقاصد برئاسة الدكتور مازن شربجي، رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فان الدكتور شربجي أكد الدعم الكامل للرئيس سلام ولقرارات الحكومة، خصوصًا ما يتصل بحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين بالتساوي ومن دون استثناءات.

وشدد على وجوب الوقوف خلف الحكومة كخطوة اساسية لتثبيت الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة.

من ناحيته، شكر الرئيس سلام للوفد دعمه، وتحدث عن اتفاق الطائف والتمسك بتطبيقه بحرفيته، واكد التزام الحكومة بخطة تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية كما نص اتفاق الطائف.

وفي الختام، جدد الوفد دعمه الكامل لمقام رئاسة الحكومة ولرئيس الحكومة، آملا بأن تترافق الخطوات الأمنية بقرارات واجراءات اقتصادية، تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.