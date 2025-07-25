المركزية - يواصل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، حيث التقى وفدًا من بلدية” ترشيش” في قضاء بعبدا برئاسة عبده حنا ونائبه أنور السيد أحمد، في حضور منسّقة منطقة المتن الأعلى ماري أبي نادر ورئيس مركز القوات في البلدة غابي جبرائيل.

أطلع الوفد رئيس القوات على الحاجات الإنمائية الملحة لـ”ترشيش”.​

كما استقبل جعجع في معراب وفدا من مجلس بلدية "عشاش" في قضاء زغرتا - الزاوية برئاسة نائب الرئيس داني ساسين أبي عساف، وعضو لجنة الثقافة في البلدية ساسين داني أبي عساف والمختار نظير مخايل مقبل، في حضور معاون الأمين العام لحزب القوات اللبنانيّة لشؤون الإنتخابات جاد دميان، منسق منطقة زغرتا - الزاوية في الحزب طوني ليشا، أمينة سر المنسقية ميرا نظير مقبل ورئيس مركز القوات في البلدة قزحيا نجيب نفاع.